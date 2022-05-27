Sınır ötesine operasyon sinyali HDP'yi zıplattı! HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan skandal sözler

"OPERASYONLAR KÜRTLERİ YOK ETME PLANI"

HDP Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında şu skandal ifadeleri kullandı:

"Kürtleri soykırıma uğratma, varlıklarını ortalıktan kaldırma ve yok etme planıdır. Bu plan sadece Kürtlere değil, bu topraklarda tüm halkların geleceğine yöneltilmiştir. Yaşayan tüm demokrasi güçleri, aydınlar, sanatçılar bu kirli oyuna ses çıkartmalıdır."