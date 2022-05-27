Sınır ötesine operasyon sinyali HDP'yi zıplattı! HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan skandal sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sınır ötesinde yuvalanan PKK'lya yönelik operasyon sinyali verdi.
OPERASYON SİNYALİ HDP'Yİ ZIPLATTI
Operasyon sinyalinden rahatsızlık duyan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri harekatlarını 'soykırım' olarak niteledi.
"OPERASYONLAR KÜRTLERİ YOK ETME PLANI"
HDP Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında şu skandal ifadeleri kullandı:
"Kürtleri soykırıma uğratma, varlıklarını ortalıktan kaldırma ve yok etme planıdır. Bu plan sadece Kürtlere değil, bu topraklarda tüm halkların geleceğine yöneltilmiştir. Yaşayan tüm demokrasi güçleri, aydınlar, sanatçılar bu kirli oyuna ses çıkartmalıdır."
MİTHAT SANCAR DA KARŞI ÇIKMIŞTI
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da PKK'ya yapılacak olan operasyondan rahatsız olarak muhalefeti buna karşı gelmeye çağırmıştı.