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    • 27.05.2022 11:51
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    Sınır ötesine operasyon sinyali HDP'yi zıplattı! HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan skandal sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası sınır ötesine yönelik verdiği operasyon sinyali terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi rahatsız etti. HDP Sözcüsü Ebru Günay Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına 'soykırım' iftirası atarken, "Yaşayan tüm demokrasi güçleri, aydınlar, sanatçılar bu kirli oyuna ses çıkartmalıdır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Operasyon sinyali HDP’yi zıplattı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sınır ötesinde yuvalanan PKK'lya yönelik operasyon sinyali verdi.

    OPERASYON SİNYALİ HDP'Yİ ZIPLATTI
    Operasyon sinyalinden rahatsızlık duyan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri harekatlarını 'soykırım' olarak niteledi.

    "OPERASYONLAR KÜRTLERİ YOK ETME PLANI"
    HDP Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında şu skandal ifadeleri kullandı:

    "Kürtleri soykırıma uğratma, varlıklarını ortalıktan kaldırma ve yok etme planıdır. Bu plan sadece Kürtlere değil, bu topraklarda tüm halkların geleceğine yöneltilmiştir. Yaşayan tüm demokrasi güçleri, aydınlar, sanatçılar bu kirli oyuna ses çıkartmalıdır."

    MİTHAT SANCAR DA KARŞI ÇIKMIŞTI
    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da PKK'ya yapılacak olan operasyondan rahatsız olarak muhalefeti buna karşı gelmeye çağırmıştı.

        BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
        Başkan Erdoğan, Kabine sonrası şu ifadelerle operasyon sinyali verdi:

        "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır."

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        Haberler Güncel Sınır ötesine operasyon sinyali HDP'yi zıplattı! HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan skandal sözler
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