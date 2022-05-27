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    • 27.05.2022 11:27
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    Son dakika: Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

    Son dakika... Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

    Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hâle getirildi

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

    Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hâle getirildi




    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
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