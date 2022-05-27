Son dakika: Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hâle getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.