Son dakika: Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hâle getirildi







Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.