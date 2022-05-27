Kanlı 1960 darbesinin yıl dönümü! Darbecileri aday gösteren CHP özür dilemedi

27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde A Haber canlı yayınına bağlanan Yavuz Donat, şunları söyledi:

"DARBESİ SUBAYLARDAN 3 TANESİ CHP'DEN ADAY GÖSTERİLDİ"

"1960 darbesinden sonra yapılan 1965 seçimlerinde darbeci subaylardan 3 tanesi CHP'den aday gösterilmiştir. Bu darbecilerin katillerin bir partinin aday listesinde ne işi var? Bazısı çıkmış seçim meydanlarında nutuk çekmiştir. Günümüzde bunların evlatları devam ediyor.