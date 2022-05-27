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    • 27.05.2022 13:01
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    • 27.05.2022 13:13
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    Kanlı 1960 darbesinin yıl dönümü! Darbecileri aday gösteren CHP özür dilemedi

    27 Mayıs 1960'taki kanlı darbenin bugün 62. yıl dönümü. Darbeciler, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'le birlikte Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam etti. Darbecilerden 3 tanesi ise daha sonra CHP'den aday gösterildi. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat da A Haber canlı yayınında CHP'nin 'helalleşme' kapsamında özür dilemesi gerektiğini ifade etti. İşte Donat'ın o sözleri....

    CHP 1960 darbesi için özür dilemeli

    27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde A Haber canlı yayınına bağlanan Yavuz Donat, şunları söyledi:

    "DARBESİ SUBAYLARDAN 3 TANESİ CHP'DEN ADAY GÖSTERİLDİ"
    "1960 darbesinden sonra yapılan 1965 seçimlerinde darbeci subaylardan 3 tanesi CHP'den aday gösterilmiştir. Bu darbecilerin katillerin bir partinin aday listesinde ne işi var? Bazısı çıkmış seçim meydanlarında nutuk çekmiştir. Günümüzde bunların evlatları devam ediyor.

    "CHP'NİN HELALLEŞMEYE DARBEDEN BAŞLAMASI LAZIM"
    Donat "CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu bir hekalleşme sürecine girmişti. Özür dilemeleri gerekmiyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dileme sözünü saygın bir söylem olarak kabul ediyorum.

    Saygı duyuyorum. Bir yerden başlaması lazım. Dünkü olaydan değil, darbeden başlaması lazım. Çünkü 1960 darbesi Türkiye fidanlığına öyle bir darbe indirdi ki; 1950'de Güney Kore'nin İspanya'nın Türkiye'nin milli geliri aynıydı.

        Darbeler olmasaydı biz bugün 25-30 bin dolar milli gelir seviyesini çoktan yakalamıştık. Avrupa Birliği'ne çoktan ulaşmıştık. Darbeye destek verenler, benim meslektaşlarım dahil Türkiye'nin yetiştirdiği Bülent Ecevit dahil darbeyi öven yazılar yazmıştır. Bunun siyasetçisi, partisi medyası toptan özür dileyecek. "

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