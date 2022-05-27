Adnan Menderes'in odasının başında nöbet tutan subay en büyük eziyeti anlattı: Geldiği zaman çocuklar gibi sevinirdi!

İşte Taşdelen'in açıklamaları;

1960 senesinde ihtilalden sonra Yassıada'da tutuklanan Menderes'e ve Bayar gibi üst düzey Demokrat Parti mensuplarının muhafazasıyla görevli subaylardan biriydim. Oda nöbeti olarak Menderes'in ve Bayar'ın odasında birer saatlik nöbetler tutardık 24 saat bu nöbet devam ederdi. Bu nöbetlerimiz sırasında ilk günlerde biz çok gergindik. Çünkü Bayar ve Menderes gibi 10 sene ülkenin kaderine hükmeden şahısların yanında biz gergin bir vaziyetteydik sonra rahatladık. Benim rahatlamama sebep olan bir olaydan bahsetmek istiyorum. Menderes, sinekleri biz plastik avlayıcı ile kovalarken bir türlü öldüremedi onu en sonunda sinek geldi benim yanıma kondu ben de hamle yaptım sineği avucumla yakaladım. Yakaladığımı görünce beni alkışlar gibi hareket yaptı sonra gülüştük. Hemen koştu limon kolonyası sıktı elime ve bu şekilde başlayan diyalog 16 ay boyunca çok duygusal bir ortamda görev yapmamıza sebep oldu. En çok merak ettiği şey eşinden gelen mektuplardı, geldiği zaman çocuklar gibi sevinirdi. O mektuplar geldiği zaman 1-1,5 saat defalarca okurdu. Bu kadar önem vermesine rağmen mektuplar devamlı gecikiyordu bu da Menderes'e yapılan en büyük manevi eziyetlerden biriydi.



Menderes'in intihar ettiğini fark eden isim olan Taşdelen, "İlaçlarını soruyordu, bu ilaçları da intiharı için biriktirdiğini daha sonra öğrendik. Fotoğrafını çekerken derin bir uykuda olduğunu gördüm. Çok yakında çekerken yastığa köpüklerine aktığını görünce bir anormallik olduğunu anladım ve hemen amirlerime haber verdim ama maalesef aradan 1,5 gün geçmeden götürüp astılar bu da çok büyük bir hatadır." ifadelerini kullandı.