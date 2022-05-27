Adnan Menderes'in odasının başında nöbet tutan subay en büyük eziyeti anlattı: Geldiği zaman çocuklar gibi sevinirdi!

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan darbenin üzerinden 62 yıl geçti. Tarihe bir utanç vesikası olarak geçen 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle Anayasa ve TBMM feshedilirken ülkenin başbakanı ve iki bakanı idam edildi.
O dönem Yassıada'da Adnan Menderes ve Celal Bayar'ın muhafazasıyla görevli olan subaylardan Mehmet Nuri Taşdelen, Menderes'le yaşadığı diyalogları ve dikkat çeken bir detayı A Haber canlı yayınında anlattı.
GELDİĞİ ZAMAN ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNİRDİ
Menderes'in eşinden gelen mektupları büyük bir heyecanla beklediğini belirten Taşdelen, "En çok merak ettiği şey eşinden gelen mektuplardı, geldiği zaman çocuklar gibi sevinirdi. O mektuplar geldiği zaman 1-1,5 saat defalarca okurdu. Bu kadar önem vermesine rağmen mektuplar devamlı gecikiyordu bu da Menderes'e yapılan en büyük manevi eziyetlerden biriydi." dedi.
İşte Taşdelen'in açıklamaları;
1960 senesinde ihtilalden sonra Yassıada'da tutuklanan Menderes'e ve Bayar gibi üst düzey Demokrat Parti mensuplarının muhafazasıyla görevli subaylardan biriydim. Oda nöbeti olarak Menderes'in ve Bayar'ın odasında birer saatlik nöbetler tutardık 24 saat bu nöbet devam ederdi. Bu nöbetlerimiz sırasında ilk günlerde biz çok gergindik. Çünkü Bayar ve Menderes gibi 10 sene ülkenin kaderine hükmeden şahısların yanında biz gergin bir vaziyetteydik sonra rahatladık. Benim rahatlamama sebep olan bir olaydan bahsetmek istiyorum. Menderes, sinekleri biz plastik avlayıcı ile kovalarken bir türlü öldüremedi onu en sonunda sinek geldi benim yanıma kondu ben de hamle yaptım sineği avucumla yakaladım. Yakaladığımı görünce beni alkışlar gibi hareket yaptı sonra gülüştük. Hemen koştu limon kolonyası sıktı elime ve bu şekilde başlayan diyalog 16 ay boyunca çok duygusal bir ortamda görev yapmamıza sebep oldu. En çok merak ettiği şey eşinden gelen mektuplardı, geldiği zaman çocuklar gibi sevinirdi. O mektuplar geldiği zaman 1-1,5 saat defalarca okurdu. Bu kadar önem vermesine rağmen mektuplar devamlı gecikiyordu bu da Menderes'e yapılan en büyük manevi eziyetlerden biriydi.
Menderes'in intihar ettiğini fark eden isim olan Taşdelen, "İlaçlarını soruyordu, bu ilaçları da intiharı için biriktirdiğini daha sonra öğrendik. Fotoğrafını çekerken derin bir uykuda olduğunu gördüm. Çok yakında çekerken yastığa köpüklerine aktığını görünce bir anormallik olduğunu anladım ve hemen amirlerime haber verdim ama maalesef aradan 1,5 gün geçmeden götürüp astılar bu da çok büyük bir hatadır." ifadelerini kullandı.
Takvimler 1960 yılını gösterdiğinde, Türkiye Cumhuriyeti 37 yaşındaydı. İktidarda, 10 yıl önce ülkedeki tek parti devrine son veren Demokrat Parti (DP) bulunuyordu. Başbakan koltuğunda 14 Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinden zaferle çıkan Adnan Menderes oturuyordu, Cumhurbaşkanı ise Celal Bayar'dı.
7 partinin katıldığı 14 Mayıs 1950'deki seçimlerde, DP ilk büyük zaferini kazanmış, yüzde 53 oy ve 416 milletvekili ile Meclis'e girmiş, CHP ise ancak 69 sandalye kazanabilmişti.
DP'nin ilk yıllarında yaptığı en önemli icraatların başında, Türkçe okunan ezanın tekrar Arapça okunmasına dair kanunun Meclis'e sunulup kabul edilmesi gelmişti.
Katılımın yüzde 88,63 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleştiği 1954 seçimlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek oyunu alarak iktidarda kalmayı başaran DP, ilk yıllarından itibaren sivil ve askeri kanadın muhalefetiyle karşı karşıya kaldı.
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin yanındaki Türk konsolosluğunun bahçesine atılan iki bombadan birinin patladığı, evin ve konsolosluk binasının camlarının kırıldığı haberi üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir'de halkın sokağa dökülmesiyle 6 Eylül 1955'te başlayan "6-7 Eylül Olayları"nda, azınlıkların yaşadıkları semtlerde yangınlar çıkarılmış, kiliselere ve mezarlıklara saldırılarda bulunulmuştu. 6-7 Eylül olaylarına ilişkin Yassıada'da dava açılmasında en büyük rol, Fuad Köprülü'nün olmuştu.
27 Mayıs 1960 darbesinden sadece 8 gün sonra bir gazeteye röportaj veren Köprülü, 6-7 Eylül Olayları ile ilgili, dönemin Başbakan Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu ve Başbakan Adnan Menderes'i suçlayarak, "Bu müessif hadisenin baş tertipçisi ve müsebbibi bizzat Menderes'ti. Kıbrıs'ı fethetmek için bu şekilde bir yol takip etmeyi doğru bulmuştur." ifadelerini kullandı.