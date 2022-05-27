Emniyet duyurdu: Komiser ve polis memuru atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünde 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Bu doğrultuda;
1'inci bölgeden 2'nci bölgeye (16.957) personelin,
2'nci bölgeden 1'inci bölgeye (17.024) personelin,
2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (1.893) personelin atama işlemleri yapılmıştır.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan (7.500) civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır.
Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan (7.688) personelden, (4.928) personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, (2.760) personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır.