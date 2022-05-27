Demokrasiye ilk darbenin 62. yılı! 80 yaşındaki Halit Selvi Yassıada'da yaşadıklarını anlattı

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs askeri darbesinin üzerinden 62 yıl geçti. 1950'de iktidar olar Demokrat Parti (DP), 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirdi.
DP'nin 1954 ve 1957 seçimlerinden de zaferle çıkmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi gitgide baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçesini öne sürerek 27 Mayıs'ta darbe yaptı.
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile asker ve bazı üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı. Darbeciler, milli mücadelenin Kuvayı Milliyeci kahramanı Galip Hoca'ya, yani Celal Bayar'a, akla hayale gelmedik muamelelerde bulundu.