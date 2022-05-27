Demokrasiye ilk darbenin 62. yılı! 80 yaşındaki Halit Selvi Yassıada'da yaşadıklarını anlattı

11 Nisan 1990'da Menderes ve onunla birlikte idam edilen arkadaşlarının itibarları iade edildi. Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşları, 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıtmezara taşındı.

ESKİ ASKER ANILARINI ANLATTI

Günümüzde 80 yaşında olan Halit Selvi o dönem görevli olarak gittiği Yassıada'da tanık olduklarını anlattı. Yassıada'da 2. bölükte Kazım Çakır Yüzbaşı kumandası altında görev yaptığı ve mahkumların kapısında nöbet beklediğini belirten Selvi, "O gün bir anda hasta oldu dediler. Bir baktık boyunlarında, boğazlarında hortumlar takılı ve o gün Menderes'i gıyaben infazı verildi. Erttesi gün biz Celal Bayarla, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkanları bir motora aldık. Giderken yolda Celal Bayar'a Fatin Rüştü Zorlu, "Senin 1950'de Çanakkale'ye geldiğin aklıma geldi" deyince o da "Biz Atatürk'ün birinci dostuyduk, benim babam büyük din alimiydi. Şu anda vatan haini olduk" dedi. bunun akabinde, Fatin Rüştü Zorlu, yakalarında ölüm kartı takılı "Biz vatan için çalıştık, vatana hakkımız helal olsun" dedi. Onları götürüp İmralı Adası'na teslim ettik. Akşamdan kalktık sabah Fatin Rüştü Zorlu'yu aşmışlar dediler. Ve akabinde ben koşarak oraya vardım, onu indirmişler Hasan Polatkan'ı asmışlar. Ertesi gün Menderes'i aldılar, kollarına 2 kişi girdi. Cipe bindirdiler, tekrar hücum bota bindirdiler. Doğru İmralı Adası'na götürdüler orada ben yoktum. Sorduğum zaman saat 2'de ipi çekildi dediler." dedi.