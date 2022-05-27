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    • 27.05.2022 08:35
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    • 27.05.2022 08:35
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    Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı var

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski mülki idare amiri hakkında Ankara merkezli 23 ilde gözaltı kararı verildi." denildi. Öte yandan İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 31 şüpheliden 27'si yakalandı.

    Birçok ilde peş peşe FETÖ operasyonları!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına, 55 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi. Gözaltına alınmalarına karar verilen şüphelilerden 32'sinin yakalandığı bildirildi.

    İSTANBUL'DA FETÖ'DEN ARANAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON
    İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 31 şüpheliden 27'si yakalandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 31 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 27'sini yakaladı.

    Ayrıca, hücre evlerinde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 3 şüpheliye de gözaltı işlemi yapıldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Emniyete götürülen 30 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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    Haberler Güncel Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı var
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