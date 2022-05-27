Son dakika: Şile yolunda işçileri taşıyan minibüs emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 11 yaralı



Kamyon şoförü Ali İhsan Kurt, "5 dakika geçmeden arkadan bir ses geldi arka tarafa geldim. Tek tek dışarı çıkartmaya çalıştık. 2-3 kişinin durumu bayağı ağırdı. Tır arızalıydı zaten emniyet şeridinde park halindeydi. Arkadan geldi vurdu. 11-12 yaralı vardı net bir şey bilmiyorum ama 2 veya 3 kişinin durumu ağır gibi duruyordu." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN