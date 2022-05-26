Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Azerbaycan TEKNOFEST teknoloji serüveninde mihenk taşı olacak"

"O ÜLKELER, BUGÜN SIRADA BEKLİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye için bir hedef belirlediklerine dikkati çeken Varank, "Dedik ki bizim bağımsızlık hikayemizin adı: Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Bakınız, çok değil bundan 10-15 yıl önce bazı ülkeler bize paramızla dahi savunma sanayi ürünleri, İHA'lar, SİHA'lar satmıyordu. Gizli, açık her türlü ambargoyu uyguluyorlardı. Yeri geldi, o sattıkları ürünlerin tamirini, bakımını bile yapmadılar. Türkiye, terörle, teröriste mücadele ederken bizi o teknolojilerden, ürünlerden mahrum bıraktılar. Ama Milli Teknoloji Hamlesi'yle biz bu işi tersine çevirdik. O gün İHA satmadıkları Türk milleti, bugün devrinin en mükemmel teknolojilerini üretir hale geldi. Bugün o ülkeler, bu meydanda gördüğünüz Türk yapımı mühendislik harikalarını alabilmek için sırada bekliyorlar." değerlendirmesinde. bulundu.

Varank, gençlere imkan verildiğinde ve yol gösterildiğinde başaramayacakları bir şey olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İşte bu sebepten TEKNOFEST, insana yapılan en güzel yatırımdır. Türkiye'de 2018 yılından beri düzenlediğimiz festivalde her yıl yüz binlerce evladımız bu coşkuyu yaşıyor. Festivalimiz her yıl kendi rekorunu kırarak yoluna devam ediyor. İnşallah Azerbaycan TEKNOFEST de gardaşlarımızın teknoloji serüveninde bir mihenk taşı olacak. Azerbaycan TEKNOFEST'in daha ilk senesinde yarışmalara 1000'in üzerinde takım ve 6 bine yakın yarışmacı başvurdu."