İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmek istiyoruz

Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, ''Türkiye ile güvenlik ve terörle mücadele konularında ikili iş birliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz.'' dedi.