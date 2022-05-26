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    • 26.05.2022 21:12
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    • 26.05.2022 21:12
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    İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon: 5 tutuklama

    İzmir'de Fetullahçı Terör Örgüt / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullanıcısı olarak yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

    İzmir’de FETÖ operasyonu!
    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında avukatların da olduğu, Bank Asya'ya para yatıran ve haklarında önceden FETÖ üyesi olduğuna yönelik ifadeler bulunan 12 kişiye yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

    5 TUTUKLAMA
    Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüpheli de savcılık tarafından serbest kaldı.

    Bugün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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    Haberler Güncel İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon: 5 tutuklama
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