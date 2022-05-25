Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımızın başvuru yaptığını belirtti.



BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantının ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile ilgili açıklama yaptı.





Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattıklarını açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. İçimizden biri uzaya gidecek. İnşallah onu da bizden sonra gelecek nesiller unutmayacaklar." dedi.