Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı?

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

(Maymun Çiçeği virüsüne yönelik Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusu üzerine):



"Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970'den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz. Ama dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının ima edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz."