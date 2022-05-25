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    • 25.05.2022 15:26
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı?

    Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maymun çiçeği virüsü hakkında "Pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Bizde vaka yok" açıklamasında bulundu.

    Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maymun çiçeği virüsü hakkında "Pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Bizde vaka yok" açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
    (Maymun Çiçeği virüsüne yönelik Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusu üzerine):

    "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970'den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz. Ama dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının ima edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz."

    "Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte."

        MAYMUN ÇİÇEĞİ EN ÇOK NEREDE GÖRÜLÜYOR?
        Orta ve Batı Afrika'da sıklıkla rastlanan bu virüsü taşıyan hayvanlar, o bölgelerdeki tropik yağmur ormanlarında yaşıyor.

        Bu bölgelerden seyahat eden insanlar ve satılan hayvanlar aracılığıyla da diğer bölgelere yayıldığı düşünülüyor.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
        Belirtiler arasında ateş, yoğun baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, yorgunluk, lenf bezi şişkinliği, deride döküntü ve lezyon yer alıyor.

        Döküntü genellikle ateşten 1-3 gün sonra başlıyor.

            Lezyonlar düz veya şişkin olabiliyor, işi saydam veya sarımsı bir sıvıyla dolabiliyor ve ardından genellikle çatlayıp, kuruyup düşüyorlar.

            Vücuttaki lezyon sayısı birkaç adetten binlerceye kadar değişebiliyor.

            Döküntü genellikle yüz, avuç ve ayaklarda yoğunlaşırken gövdede daha az görülüyor.

            Ağız, cinsel organlar ve gözlerde de ortaya çıkıyorlar.

            Bu semptomlar 2-4 hafta sürdükten sonra genellikle kendiliğinden geçiyor.

            Fakat semptomlar ortaya çıktığında kendiliğinden geçmesini beklemek yerine doktora başvurmak tavsiye ediliyor.

            Maymun çiçeği geçirenlerle yakın temaslı olanların da sağlık birimlerine haber vermesi tavsiye ediliyor.
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            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı?
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