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    • 25.05.2022 15:00
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    Afrin'de yakalanan canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı! 1500 dolara canlı bomba

    Geçtiğimiz hafta Münbiç’ten Afrin’e geçmek isteyen iki kadın terörist üzerlerindeki patlayıcı düzeneği ile yakalanmıştı. Canlı bombanın ifadesine ulaşıldı. Terörist 1500 dolara anlaştığı ve bomba yeleği için kuryelik yaptığını iddia etti.

    Suriye'de geçtiğimiz hafta PKK/YPG'li iki kadın terörist, Münbiç'ten Afrin'e geçtikleri sırada üzerlerinde patlayıcı düzeneği ile yakalandı.

    Üzerinde canlı bomba yeleği bulunan Mune el Savaş'ın ifadesine ulaşıldı. Savaş, kendilerine verilen görevin yalnızca yeleği taşımak olduğunu öne sürdü.

    "SEN KADINSIN YOLDA YEREL POLİSLER SENİ ARAMAZ"
    TRT Haber'in haberine göre Savaş, ifadesinde, "Bana bomba yüklü bir yeleği Afrin'deki gizli hücre yapılanmasına teslim edeceğim söylendi. Bunu yapmam karşılığında 1500 dolar vereceklerdi. Bana, 'sen kadınsın yolda yerel polisler seni aramaz' dediler. Para için kabul ettim. Afrin'e gittiğinde bizi telefonla ara, sana milisleri göndereceğiz dediler" ifadelerini kullandı.

        İKİNCİ ATEŞLEME SİSTEMİNDEN HABERİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ
        Canlı bomba yeleğindeki iki ateşleme düzeneğinden biri Muna el Savaş'ın elindeydi, diğeri ise cep telefonu sistemiyle Afrin'deki teröristlerin kontrolünde.

        Ancak iddiasına göre, cep telefonuyla Afrin'e bağlanan ikinci ateşleme sisteminden haberi yoktu.

        FACİA SON ANDA ÖNLENDİ
        Kadın terörist Afrin'in Eşrefiye Mahallesi'ne gittiğinde telefonla Afrin'deki teröristleri arayacağı sırada yakalandı.

        Savaş, eğer Afrin'e telefon etseydi hem kendisini hem de çevresindeki sivilleri katledecekti. Teröristi Münbiç yolundan gelişinden itibaren takibe alan istihbarat birimlerinin dikkati bir faciayı önledi.
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