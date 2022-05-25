Afrin'de yakalanan canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı! 1500 dolara canlı bomba

"SEN KADINSIN YOLDA YEREL POLİSLER SENİ ARAMAZ"

TRT Haber'in haberine göre Savaş, ifadesinde, "Bana bomba yüklü bir yeleği Afrin'deki gizli hücre yapılanmasına teslim edeceğim söylendi. Bunu yapmam karşılığında 1500 dolar vereceklerdi. Bana, 'sen kadınsın yolda yerel polisler seni aramaz' dediler. Para için kabul ettim. Afrin'e gittiğinde bizi telefonla ara, sana milisleri göndereceğiz dediler" ifadelerini kullandı.