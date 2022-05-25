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    • 25.05.2022 13:31
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    Son dakika: Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekili oldu

    Son dakika haberleri... AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cahit Özkan'dan boşalan grup başkanvekilliğine seçildi. Yılmaz Tunç kimdir?

    AK Parti’de yeni Grup Başkanvekili belli oldu

    Son dakika haberleri... AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cahit Özkan'dan boşalan grup başkanvekilliğine seçildi.

    YILMAZ TUNÇ KİMDİR?
    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. AK PARTİ Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı. Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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