MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hainlerin şımarmasını teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir

HAİNLERİN ŞIMARMASINI TEŞVİK EDEN KİM VARSA TERÖRİSTTİR

Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.

Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah'ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır.

Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır."