CHP ve İYİ Parti gruplarından İstanbul'da suya zam teklifi!

CHP ve İYİ Parti grupları adına CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından okunan teklife göre su fiyatlarına zam teklif edildi.

Balyalı, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artış yapılması için hazırladıkları teklifin gündeme alınarak, Tarife Komisyonuna havale edilmesini talep etti.

Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi.