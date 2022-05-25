Fırsatçıların yeni hedefi kurbanlıklar! İki katı rakam verip piyasayı karıştırdılar

Son dönemde özellikle konut, gıda ve otomobil fiyatlarında yaşanan fırsatçılık Kurban bayramının yaklaşması ile kurbanlık fiyatlarına da sıçradı.
KURBANLIK PİYASANI YUKARI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR İDDİASI
Bayramın yaklaşması ile 2022 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken, açıklanan bazı rakamlar piyasa yukarı mı çekilmeye çalışılıyor sorunu akıllara getirdi.
İKİ KATI FİYAT AÇIKLADI
Bu yıl 450-600 kiloluk ortalama bir büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 30-40 bin TL bandında olması beklenirken İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, 2022 büyükbaş kurbanlık fiyatlarının bu yıl 60 bin ila 70 bin banında satılacağını açıklayarak piyasanın iki katı fiyat verdi.
ORTALAMA FİYATMIŞ GİBİ AÇIKLADI, PİYASASI KARIŞTI
Açıklanan 70 bin TL'lik rakamın ancak 900 KG-1 ton arası kurbanlıklarda olması beklenirken, Civil'in bu rakamı ortalama fiyatmış gibi açıklaması tepkilere neden oldu.