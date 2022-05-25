Fırsatçıların yeni hedefi kurbanlıklar! İki katı rakam verip piyasayı karıştırdılar

Doğan "Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.

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