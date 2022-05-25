Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Aviv'de İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında gittiği İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleri ile buluştu.



Programa, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, İsrail-Türkiye İş Konseyi Başkanı Gad Şoşan, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Şekerci ve İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleri ile iş insanları katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İsrail arasında, Kovid-19 salgınının ilk döneminde 6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimin yaklaşık yüzde 30'luk bir artışla 2021'de 8 milyar doları aştığına dikkati çekti.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ BİR SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIYABİLİRİZ"

Nisan ayında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na gidiş-dönüş uçuşların en çok yapıldığı yerin İstanbul olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Ancak yine de iş birliğimizi bir sonraki seviyeye taşıyabiliriz" dedi.

İki ülkedeki teknoloji sektörleri arasında "doğal sinerji kullanılması gerektiğini" vurgulayan Çavuşoğlu, İsrail ile teknoloji, enerji ve temiz enerji, tarım ve tarım teknolojileri, Türk şirketlerinin deneyimleriyle katkı sağlayabileceği inşaat sektöründe iş birliği alanları bulunduğunu vurguladı.