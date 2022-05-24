Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Yüksek İstişare Kurulu sonrası açıklama





GÜVENLİ BÖLGELERE GERİ DÖNENLERİN SAYISI 500 BİNİ GEÇTİ

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini dile getirdi.