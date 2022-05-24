Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Yüksek İstişare Kurulu sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
MASADAKİ KONULAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.
SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİNİ SAĞLAYACAK GELİŞMELER ELE ALINDI
Kurul üyeleri, entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getirdi.
Kurul üyeleri ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini belirtti.