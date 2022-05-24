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    • 24.05.2022 18:33
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Yüksek İstişare Kurulu sonrası açıklama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Türkiye’nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konular ele alındı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü sağlşayacak gelişmeler de masaya yatırıldı.

    Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı!

    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

    MASADAKİ KONULAR
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

    SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİNİ SAĞLAYACAK GELİŞMELER ELE ALINDI
    Kurul üyeleri, entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getirdi.


    Kurul üyeleri ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini belirtti.



        GÜVENLİ BÖLGELERE GERİ DÖNENLERİN SAYISI 500 BİNİ GEÇTİ
        Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini dile getirdi.

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