Prof. Celal Şengör yine bir skandala imza attı. İlginç açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Celal Şengör,geçtiğimiz aylarda Osmanlı Devleti'nin bir Balkan Devleti olduğunu ve Anadolu'nun da Osmanlı'nın sömürgesi olduğunu iddia etmişti. Bu sözlerinden sonra büyük tepki çeken Şengör, çok geçmeden yine bir skandala imza attı.

"KENDİ DIŞKIMI YEDİM"

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme oturan Celal Şengör, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?" sorusuna "Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı" cevabını verdi.

İsviçre'de doktora yaptığı yerde otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını söyleyen Şengör, "Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener" cevabıyla herkesi şaşırttı.

"ELİN DANGALAĞINA ORGAN VERMEM"

Kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorduklarını anlatan Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar." diye konuştu.