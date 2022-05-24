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    • 24.05.2022 14:07
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    Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba İstanbul’da yakalandı

    Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyeti, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubunu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakaladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DEAŞ’lı canlı bomba İstanbul’da yakalandı

    İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DAEŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Şahsın kaldığı ikamette yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konuldu. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

    YABANCI UYRUKLU 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Öte yandan İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda ikisi yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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