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    • 24.05.2022 14:59
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    İstanbul'da son bir haftada 7 bin 687 düzensiz göçmen yakalandı

    Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 7 bin 687 kişinin yakalandığını duyurdu. Çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, işlemleri tamamlanan 238 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Son bir haftada 7 bin 687’si yakalandı!

    İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 7 bin 687 kişinin yakalandığını duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

    "İlimizde 17-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 7 bin 687 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemi yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2 bin 442 düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderilmiştir."

    Halihazırda geri gönderme merkezlerinde bulunan ve işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, işlemleri tamamlanan 238 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

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