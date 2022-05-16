Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristin Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALLER EL KONULDU
Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce EBİ ENES EL KAHTANİ kod adlı Beşşar El MIZHEN isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.