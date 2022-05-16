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    • 16.05.2022 12:18
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    Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristin Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl  DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Eylem hazırlığındaki terörist paket!

    İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristin Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

    Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.

    ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALLER EL KONULDU
    Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce EBİ ENES EL KAHTANİ kod adlı Beşşar El MIZHEN isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

        Teröristin, DEAŞ terör örgütüne - sözde- biat ettiği ve örgütün -sözde- Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.

        Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

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