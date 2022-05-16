Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristin Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.