Enver Paralı'nın milyarlık miras davasında flaş gelişme! 5 çocuk men edildi

Yüz milyonlarca liralık menkul ve gayrimenkulün akıbetinin bağlı olduğu Dava dosyasına göre işinsanı Enver Paralı, 1 Ağustos 2013 tarihinde beyin kanaması geçirdi. Yaklaşık 1.5 ay hastanede yattı. Bu süreçte oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli bir vekâletname aldı. Bu vekâletnameyle de Paralı'nın yüz milyonlarca liralık gayrimenkulleri, borsa hisseleri ve hesabındaki yüklü miktardaki nakit para oğlu Galip Paralı'ya ve üçüncü şahıslara aktarıldı. Yapılan tespitlere göre devredilen menkul ve gayrimenkuller arasında Nuh Çimento'nun yüzde 16 büyüklüğündeki hissesi, İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 200'e yakın gayrimenkul, Denizli'de 4 fabrika ve banka hesaplarında milyonlarca lira tutarındaki nakit de yer aldı.