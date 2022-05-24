2 yılda 5 milyon hastaya hizmet! İşte CHP zihniyetinin karşı çıktığı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin rakamları

Dünya Şizofreni Günü'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Hastanemiz 2 yılını tamamladı, bu kısa süreye 5 milyonun üzerinde hasta muayenesini sığdırdı. 200 binin üzerinde yatarak hasta tedavisini, 150 binin üzerinde ameliyat edilmiş hastayı, en güzeli de 25 binin üzerinde doğmuş bebeği sığdırdı" dedi.
Şizofreniye karşı toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen 'Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni' sergisi 24 Mayıs Dünya Şizofreni Günü'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Binası'nda açıldı. Törene Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Klinik ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Oya Güçlü ile sağlık çalışanları ve çeşitli nedenlerle hastaneye gelen vatandaşlar katıldı. Açılışta, şizofreni hastaları ve tanı, tedavi süreçlerinde kullanılan yöntemler ile toplumların konuya yaklaşımlarına dikkat çekildi.
"JAPONYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ BAĞLARIN GELİŞEREK İLERLEMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"
Sergi açılışında Türk-Japon ilişkileri üzerine konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, "Şu an bulunduğum Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de sembolize ettiği gibi Japon ve Türk şirketleri arasındaki iş birlikleri de pek çok alanda gelişmektedir. Öncelikle önümüzdeki yıl 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olması itibariyle şimdiden tebriklerimi iletmek istiyorum. 2024 yılı Türkiye ve Japonya arasındaki bağların derinleşmesinin yıl dönümü olarak kutlanacak. Bunun için de tebriklerimi sunmak istiyorum. 2024 yılında Japonya ve Türkiye arasındaki bağların daha da gelişerek ilerlemesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.