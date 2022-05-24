2 yılda 5 milyon hastaya hizmet! İşte CHP zihniyetinin karşı çıktığı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin rakamları





"2 YILDA 5 MİLYONUN ÜZERİNDE HASTA MUAYENESİ YAPILDI"

Hastanede açılan sergi ve 2 yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bugün burada 24 Mayıs Şizofreni Farkındalık Günü'ne binaen güzel bir şey yapıldı. Burada bundan sonra kalıcı olacak bir sergi var, geçmişten günümüze şizofreni yolculuğunu anlatan Görmezden Gelmeyelim Sergisi. Be hem tarihi bir süreç aynı zamanda bu hastaların ne hissettiğini anlatan içinde özel odalar var. İşin içinde bugün Japon misafirlerimiz de vardı, Çam ve Sakura'nın kuruluş formatına da uygundu. Burada Japon ve Türk ortaklığıyla ortaya çıkmış bir ürün var.