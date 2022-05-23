Otobüslerde toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 23 Mayıs Kabine kararları son dakika uçak, otobüs, metro, metrobüste maske yasağı kalktı mı?

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Günlük koronavirüs tablosunda 22 Mayıs tarihinde vaka sayısı ilk kez binin altına düşerek 905'i buldu. Bakan Koca ise maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulunarak, ''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce maske kullanımına dair yayımladığı genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe değinilmişti. Genelgede; maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir.