Otobüslerde toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 23 Mayıs Kabine kararları son dakika uçak, otobüs, metro, metrobüste maske yasağı kalktı mı?

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kapalı alanda kalkan maske yasağının ardından gözler toplu taşımaya çevrildi. Peki, Otobüslerde toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Kabine kararları son dakika uçak, otobüs, metro, metrobüste maske yasağı kalktı mı? İşte merak edilenler!
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Günlük koronavirüs tablosunda 22 Mayıs tarihinde vaka sayısı ilk kez binin altına düşerek 905'i buldu. Bakan Koca ise maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulunarak, ''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın daha önce maske kullanımına dair yayımladığı genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe değinilmişti. Genelgede; maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir.
118 BİN TEST YAPILDI
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 852 testte 905 vaka tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 1019 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 836 bin 527, 2'nci dozda 53 milyon 58 bin 53 ve 3'üncü dozda 27 milyon 787 bin 380 olmak üzere 147 milyon 678 bin 850 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.