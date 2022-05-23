Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika kimler uzaya yolculuk yapacak? uzaya.gov.tr BAŞVURU ekranı

Başkan Erdoğan, "(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir." ifadelerine yer verildi. Peki, Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika kimler uzaya yolculuk yapacak? uzaya.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
UZAYA YOLCULUK NASIL YAPILACAK?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının yerçekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olsun.
Bu milli göreve başvurmak için uzaya.gov.tr adresini oluşturduk. 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler.