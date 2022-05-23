Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.05.2022 20:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 20:33
    ABONE OL

    Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika kimler uzaya yolculuk yapacak? uzaya.gov.tr BAŞVURU ekranı

    Kabine Toplantısı'nde birçok öndemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Milli Uzay programı kapsamında önemli bir kararı duyurdu. İki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular belli olmuştu. Erdoğan, 45 yaşından genç tüm vatandaşlar için uzaya yolculuk müjdesini verdi. Peki, Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılacak? Kimler uzaya yolculuk yapacak? 45 yaş altı herkes başvuru yapabilir mi? İşte detaylar!

    Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılacak?

    Başkan Erdoğan, "(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir." ifadelerine yer verildi. Peki, Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika kimler uzaya yolculuk yapacak? uzaya.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

    UZAYA YOLCULUK NASIL YAPILACAK?

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının yerçekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olsun.

    Bu milli göreve başvurmak için uzaya.gov.tr adresini oluşturduk. 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler.

        Başvurular arasından çekilecek ve seçilecek iki aday bilim elçimiz olarak uzaya çıkış süreci için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Eğitimlerin sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek. Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak ayyıldızlığı al bayrağımızdır.

        İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Biz hala Neil Armstrong'u unutmadık. Şimdi de içimizden biri gidecek. İnşallah onu da bizden sonraki gelecek nesiller unutmayacaklar."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’ndan CHP kurmaylarına flaş yasak
        Haberler Güncel Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika kimler uzaya yolculuk yapacak? uzaya.gov.tr BAŞVURU ekranı
            SON DAKİKA