Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika kimler uzaya yolculuk yapacak? uzaya.gov.tr BAŞVURU ekranı

İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Biz hala Neil Armstrong'u unutmadık. Şimdi de içimizden biri gidecek. İnşallah onu da bizden sonraki gelecek nesiller unutmayacaklar."