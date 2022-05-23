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    • 23.05.2022 08:20
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    Teröre Eren darbesi: 2 PKK'lı silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

    Son dakika haberi! Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Teröre Eren darbesi! 2’si daha yok edildi

    İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-5 Operasyonu" kapsamında Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan operasyon kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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