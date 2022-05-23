AK Parti’nin kamp mesaisi başlıyor! Tarih belli oldu: Yeniden yollara düşme vakti



Kamp süresi boyunca halkın talepleri, seçim bölgelerinden gelen raporlar cumhurbaşkanına sunulacak. Son günlerde provokasyonların odağı haline gelen sığınmacılar ve halkı tahrik etmeye çalışanlar konusu detaylı olarak ele alınacak. Hayat pahalılığı ile enflasyonla mücadelede atılan ve atılacak adımlar masaya yatırılacak. Türkiye'nin dış politikasına ilişkin konular ve NATO'nun genişlemesi toplantının gündeminde yer alacak. Ülkenin birlik ve huzurunu ortadan kaldırmak için çabalayan terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar, teröre verilen dış destekler ve terörü kaynağında kurutma operasyonları da toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Körfez ülkeleriyle gelişen yeni süreç istişare toplantısında detaylı olarak konuşulacak. Millet bahçelerinin, ulaşım yatırımlarının da aralarında bulunduğu yeni projeler toplantıda hazırlanan sunumlarla anlatılacak. Ayrıca yerli ve milli üretim alanları ile istihdamın artırılması çalışmaları da istişare toplantısında değerlendirilecek.

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