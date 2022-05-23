Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.05.2022 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 07:40
    ABONE OL

    AK Parti’nin kamp mesaisi başlıyor! Tarih belli oldu: Yeniden yollara düşme vakti

    Son dakika haberi! AK Parti'nin tam kadro kamp mesaisi başlıyor. AK Parti, Kovid-19 salgının ardından Başkan Erdoğan’ın başkanlığında 3,4, 5 Haziran’da istişare ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

    AK Parti’nin kamp mesaisi! Tarih belli oldu

    AK Parti, Kovid-19 salgının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3,4, 5 Haziran'da istişare ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek. 2023 seçimi için hummalı çalışmalar yürüten AK Parti, koronavirüs nedeniyle en son 2019'da yaptığı istişare değerlendirme toplantısını 3 yılın ardından geniş katılımla gerçekleştirecek. Toplantıda 2023 seçimlerinden ekonomiye, dış politikadan sığınmacılara kadar Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklar değerlendirilecek.

    TAM KADRO KAMP MESAİSİ
    AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 4-6 Ekim 2019'da "Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti" temasıyla yapılmıştı. Kovid-19 salgınının ardından yapılacak 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları masaya yatırılacak, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilecek. Büyük Türkiye ideali için kadın, gençlik kolları ve tüm teşkilat kadrolarının hazır bulunacağı kampta yaz döneminin verimli geçirilmesi için talimat verilecek.

    Kızılcahamam'da 3 gün sürecek toplantıya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakan ve bakan yardımcıları katılacak.

        YENİ YOL HARİTASI
        Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmaları ile başlaması planlanan toplantı basına kapalı olarak devam edecek. Başta 2023 seçimleri olmak üzere için yeni bir yol haritasının belirleneceği kampın gündeminde Türkiye'nin yeni yol haritasının nasıl şekillendirileceği kapsamlı olarak ele alınacak.


        Kamp süresi boyunca halkın talepleri, seçim bölgelerinden gelen raporlar cumhurbaşkanına sunulacak. Son günlerde provokasyonların odağı haline gelen sığınmacılar ve halkı tahrik etmeye çalışanlar konusu detaylı olarak ele alınacak. Hayat pahalılığı ile enflasyonla mücadelede atılan ve atılacak adımlar masaya yatırılacak. Türkiye'nin dış politikasına ilişkin konular ve NATO'nun genişlemesi toplantının gündeminde yer alacak. Ülkenin birlik ve huzurunu ortadan kaldırmak için çabalayan terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar, teröre verilen dış destekler ve terörü kaynağında kurutma operasyonları da toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Körfez ülkeleriyle gelişen yeni süreç istişare toplantısında detaylı olarak konuşulacak. Millet bahçelerinin, ulaşım yatırımlarının da aralarında bulunduğu yeni projeler toplantıda hazırlanan sunumlarla anlatılacak. Ayrıca yerli ve milli üretim alanları ile istihdamın artırılması çalışmaları da istişare toplantısında değerlendirilecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        AK Parti’nin kamp mesaisi! Tarih belli oldu
        Haberler Güncel AK Parti’nin kamp mesaisi başlıyor! Tarih belli oldu: Yeniden yollara düşme vakti
            SON DAKİKA