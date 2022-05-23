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    • 23.05.2022 09:27
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    • 23.05.2022 09:31
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    Çocukları ticaretlerine alet eden fenomenlere karşı harekete geçildi! Uzmanlar uyardı: Çocuğun sosyal medyada yer alması istismardır

    Youtube, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarında fenomen olma yolunda çocuklar da alet edilince polis harekete geçti. Bir avukat, sosyal medyada çocuklarının fotoğraflarını paylaşanları CİMER’e şikâyet etti. Uzmanlar yapılan paylaşımların çocuk istismarı olduğuna dikkat çekti.

    Çocuğun sosyal medyada yer alması istismardır

    Sosyal medya fenomeni olarak bilinen kişiler paylaşımlarıyla ciddi paralar kazanıyor. Ancak kolay kazanç olarak görülen ve sayıları her geçen gün artan bu işe çocuklar da alet edilmeye başlandı. 0-18 yaş yüzlerce çocuk, ebeveynleri tarafından sosyal medyada farklı paylaşılıyor. Çocuklarının günlük yaşantılarını, aktivitelerini, açtıkları kanallardan yayınlayarak çocuk üzerinden para kazanan bu ebeveynler, CİMER'e şikâyet edildi. Polis de hesapların tespiti için araştırma başlattı. Durumu Milliyet'e değerlendiren konunu uzmanlarına göre ise; yapılan çocuk istismarı...

    Çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak kazanç elde etmeyi amaçlayan binlerce hesap var. Bu ebeveynler, bir avukatın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikâyetle tekrar gündeme geldi. Şikâyet sonrası polisin araştırma başlattığı belirtilirken, konuyu Milliyet'e değerlendiren uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

    'ÇOCUKLAR METAYA DÖNÜŞÜYOR'
    - Doç. Dr. Ali Murat Kırık (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi): "Özellikle Instagram ve YouTube gibi mecralarda çocuklarını meta haline getiren ebeveynler tehlikeye sebebiyet veriyor. Yasal yaptırımların keskin sınırlarla çizilememesi, çocukların bedeninin bir meta halini almasına sebebiyet vermektedir. Annelerin sürekli sosyal paylaşım ağlarında var olma arzuları tehlikelere neden olmaktadır. Bunlardan biri teşhircilik, diğeri ise bağımlılıktır. Çocuklarının fotoğraflarını ve gayriciddi anlarını paylaşma, Instagram ebeveynlerinin yapmış olduğu en büyük yanlışlardır. Bu durum pedofili tehdidini de beraberinde getirmekte, çocukların fotoğrafları cinsel obje olarak kullanılabilmektedir."

    'VELAYET BİR GÖREVDİR'

    - Avukat Aşkın Topuzoğlu (İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı): "Çocuğun sosyal medyada yer alması istismardır. Hele ki maddi bir değer söz konusuysa.

    Çocuğu farklı farklı giydirip poz verdirmek yanlıştır. Tüm bu yapılanlar ailelerin velayet görevini istismar etmesidir.

        Velayet hak değil görevdir ve bu görev çocuğun yaşına uygun davranmasını sağlamaktır. Çocukları, gelişimiyle orantılı olmayan durumlara sokarak, ekonomik kazanç sağlamak istismardır. Tüm bunlar, çocuğun ekonomik, fiziksel, duygusal istismarıdır ve tanınan haklarının kaybıdır."

        'BEĞENİ BAĞIMLILIĞI YAPABİLİR'

        - Doç. Dr. Veysi Çeri (Çocuk ve genç psikiyatristi): "Sokakta bir çocuk kazanç elde etmek için bir şeyler sattığında, bunu ekonomik istismar olarak adlanıyoruz. Aynı şey sosyal medyadaki çocuklar için de geçerli. Bir de çocuğun teşhiri ve kişilik haklarının istismarı söz konusu. Çocuğun onayı olmadan, ona makyaj yapıp, farklı farklı giydirmek, sürekli para kazanmak bir sömürüdür. Aileler, para kazanmaya başladıkça bu çocukları profesyonel olarak oynatıyor. Diğer taraftan beğeni bağımlığı oluşabilir. Sürekli beğeniye alışan çocuk daha fazlasını isteyecektir, bulamadığında yoksunluğa girebilecektir. Bu şekilde intihar eden vakalar var."

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        Haberler Güncel Çocukları ticaretlerine alet eden fenomenlere karşı harekete geçildi! Uzmanlar uyardı: Çocuğun sosyal medyada yer alması istismardır
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