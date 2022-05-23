Çocukları ticaretlerine alet eden fenomenlere karşı harekete geçildi! Uzmanlar uyardı: Çocuğun sosyal medyada yer alması istismardır

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen kişiler paylaşımlarıyla ciddi paralar kazanıyor. Ancak kolay kazanç olarak görülen ve sayıları her geçen gün artan bu işe çocuklar da alet edilmeye başlandı. 0-18 yaş yüzlerce çocuk, ebeveynleri tarafından sosyal medyada farklı paylaşılıyor. Çocuklarının günlük yaşantılarını, aktivitelerini, açtıkları kanallardan yayınlayarak çocuk üzerinden para kazanan bu ebeveynler, CİMER'e şikâyet edildi. Polis de hesapların tespiti için araştırma başlattı. Durumu Milliyet'e değerlendiren konunu uzmanlarına göre ise; yapılan çocuk istismarı...
Çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak kazanç elde etmeyi amaçlayan binlerce hesap var. Bu ebeveynler, bir avukatın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikâyetle tekrar gündeme geldi. Şikâyet sonrası polisin araştırma başlattığı belirtilirken, konuyu Milliyet'e değerlendiren uzmanlar şu ifadeleri kullandı:
'ÇOCUKLAR METAYA DÖNÜŞÜYOR'
- Doç. Dr. Ali Murat Kırık (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi): "Özellikle Instagram ve YouTube gibi mecralarda çocuklarını meta haline getiren ebeveynler tehlikeye sebebiyet veriyor. Yasal yaptırımların keskin sınırlarla çizilememesi, çocukların bedeninin bir meta halini almasına sebebiyet vermektedir. Annelerin sürekli sosyal paylaşım ağlarında var olma arzuları tehlikelere neden olmaktadır. Bunlardan biri teşhircilik, diğeri ise bağımlılıktır. Çocuklarının fotoğraflarını ve gayriciddi anlarını paylaşma, Instagram ebeveynlerinin yapmış olduğu en büyük yanlışlardır. Bu durum pedofili tehdidini de beraberinde getirmekte, çocukların fotoğrafları cinsel obje olarak kullanılabilmektedir."
'VELAYET BİR GÖREVDİR'
- Avukat Aşkın Topuzoğlu (İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı): "Çocuğun sosyal medyada yer alması istismardır. Hele ki maddi bir değer söz konusuysa.
Çocuğu farklı farklı giydirip poz verdirmek yanlıştır. Tüm bu yapılanlar ailelerin velayet görevini istismar etmesidir.