Çocukları ticaretlerine alet eden fenomenlere karşı harekete geçildi! Uzmanlar uyardı: Çocuğun sosyal medyada yer alması istismardır

Velayet hak değil görevdir ve bu görev çocuğun yaşına uygun davranmasını sağlamaktır. Çocukları, gelişimiyle orantılı olmayan durumlara sokarak, ekonomik kazanç sağlamak istismardır. Tüm bunlar, çocuğun ekonomik, fiziksel, duygusal istismarıdır ve tanınan haklarının kaybıdır."

'BEĞENİ BAĞIMLILIĞI YAPABİLİR'

- Doç. Dr. Veysi Çeri (Çocuk ve genç psikiyatristi): "Sokakta bir çocuk kazanç elde etmek için bir şeyler sattığında, bunu ekonomik istismar olarak adlanıyoruz. Aynı şey sosyal medyadaki çocuklar için de geçerli. Bir de çocuğun teşhiri ve kişilik haklarının istismarı söz konusu. Çocuğun onayı olmadan, ona makyaj yapıp, farklı farklı giydirmek, sürekli para kazanmak bir sömürüdür. Aileler, para kazanmaya başladıkça bu çocukları profesyonel olarak oynatıyor. Diğer taraftan beğeni bağımlığı oluşabilir. Sürekli beğeniye alışan çocuk daha fazlasını isteyecektir, bulamadığında yoksunluğa girebilecektir. Bu şekilde intihar eden vakalar var."