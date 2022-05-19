İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öğrencilerin tepkisi sürüyor: İBB yönetimi bizi hayallerimizden uzaklaştırıyor

SABAH'a konuşan öğrenciler, İBB Başkanı'nın kendilerine adeta düşmanca bir tavır takındığını belirterek şunları söyledi:

Mustafa Çetin (FSMVÜ İç Mimarlık): İstanbul İBB'nin hem toplu taşımadaki idare ve liyakat eksikliği hem de ulaşıma yapılan zamlardan dolayı öğrenciler için yaşanması zor bir şehir haline geldi. Biz öğrenci dostu bir belediye anlayışı istiyoruz.