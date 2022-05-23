Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP kurmaylarına flaş yasak! "Gönlümüzün değil CHP'nin adayı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada "Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin" şeklindeki sözleriyle adaylıktaki rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açık bir mesaj göndermişti. Bu sözlerle birlikte 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık yürüyüşünü başlatan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da cumartesi günü yapılan mitingde de niyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Konuşmasının satır aralarında "aday benim" mesajı verdi.

GÖNLÜMÜZÜN DEĞİL CHP'NİN ADAYI

6'lı ittifak masasının da tamam demesi durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişmelerle beraber Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekillerinden "Gönlümüzün adayı" yerine "CHP'nin adayı" ifadelerini kullanmalarını istediği iddia edildi.