Muhalif Metropoll Araştırma'nın kurucusundan skandal sözler: Türkiye'yi alırsın İstanbul'a kayyum atarsın

Sunucunun, "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna yanıt veren Sencar, "Alınmalı tabii ki. Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyum atarsın." diye konuştu.

"YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN"

Bu gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alarak "Belediye başkanları görevini yapmalı", "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" ifadelerini kullandı ve bu iki isme adaylık kapısını kapattı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saymış olacak ki, siyasi çıkarları doğrultusunda Büyükelçilerle görüşmeler yapıp, Karadeniz'e mitinge gitti.



"SÜRECİ UZAKTAN İZLEMEM"

"Süreci uzaktan izlemem" diyerek de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda Genel Başkanı'na açıktan mesaj verdi.







"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

CHP'deki adaylık kaosu, Kılıçdaroğlu - İmamoğlu çekişmesinin gölgesinde bugün İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilen miting öncesi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Altay, partilerinin 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayının Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

"MIRIN KIRIN ETMENİN ANLAMI YOK"

Engin Altay, "Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu." diye konuştu.