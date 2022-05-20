Çocuklarının hayatlarını paylaşan YouTuber aileler CİMER'e şikayet edildi! İnceleme başlatıldı

UZMANLAR NE DİYOR?

Çocuk Gelişimcileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nur Ülküer: Her tıklama, oraya konulan her bir reklam aileye gelir olmakta. Konu çocuk işçiliğine kadar gelebiliyor. Çocukların ticari meta olarak kullanılması çocuk hakları sözleşmesine ve çocuk haklarına aykırıdır. Bu videolar çocuk gelişimine ciddi zararlar verebilmektedir. Videolarda, kullanılan çocuklar kendi gerçekliğinden uzaklaştırılmaktadır. Seyreden diğer aileler, çocuklar var. Onlar üzerinde de olumsuz etki yaratacaktır. Yaptırımlar uygulamak gerekiyor. Yeni kuralların da getirilmesi gerekiyor.