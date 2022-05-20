Çocuklarının hayatlarını paylaşan YouTuber aileler CİMER'e şikayet edildi! İnceleme başlatıldı

Son dönemde çok sayıda ebeveyn, çocuklarının günlük aktivitelerine ait videolar çekerek, yine çocukları adına açtıkları YouTube kanallarında yayınlamaya başladı.
YouTuber'lar bu videolar üzerinden gelir de elde ederken Çocuk hakları alanında çalışan avukat Şahin Antakyalıoğlu konuyu CİMER'e şikâyet etti. Avukat Antakyalıoğlu, şikâyet dilekçesinde, söz konusu hesap sahiplerinin çocuklarını istismar ettiklerini, çocuklar üzerinden para kazandıklarını belirtti.
Avukat, şikâyet dilekçesinde "Çocuklar, çocuk ticareti mağduru haline getirilmiştir. Anne ve baba, TCK 232. ve 233. maddelerinde yer alan, aile bireylerine kötü muamele suçunu ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğünün ihlali suçunu işlemektedirler.