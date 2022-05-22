Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.05.2022 15:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2022 15:25
    ABONE OL

    Turuncu listedeki Mirza kod adlı Ayhan İnalhan etkisiz hale getirildi!

    18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan “Mirza” kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.

    Mirza kod adlı Ayhan İnalhan etkisiz hale getirildi!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi" denildi.

    Ayrıntılar geliyor!

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    AK Parti programından dönen otobüs devrildi! Acı haber...
    Haberler Güncel Turuncu listedeki Mirza kod adlı Ayhan İnalhan etkisiz hale getirildi!
        SON DAKİKA