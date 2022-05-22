SON DAKİKA: Az önce Eskişehir'de deprem oldu. Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük çaplı depremler anlık olarak son depremler listesine yansıyor. Peki, Eskişehir'de deprem mi oldu son dakika? 22 Mayıs Tepebaşı/ Eskişehir yakınında deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER!