SON DAKİKA: Az önce Eskişehir'de deprem oldu. Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük çaplı depremler anlık olarak son depremler listesine yansıyor. Peki, Eskişehir'de deprem mi oldu son dakika? 22 Mayıs Tepebaşı/ Eskişehir yakınında deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER!
DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 22 Mayıs Pazar günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 22 Mayıs Pazar günü meydana gelen depremler...
AFAD ŞİDDETİNİ AÇIKLADI!
22 MAYIS KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.22 13:16:13 37.2215 32.9302 10.0 -.- 1.6 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
2022.05.22 13:02:49 42.5440 43.4053 7.3 -.- 2.7 -.- GURCISTAN İlksel
2022.05.22 12:47:34 37.3248 30.5162 5.0 -.- 1.8 -.- UGURLU-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.05.22 12:45:40 38.1910 30.9203 5.4 -.- 1.8 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.05.22 12:38:43 41.1245 28.9713 0.0 -.- 1.0 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2022.05.22 12:28:44 39.1493 27.6578 0.0 -.- 1.2 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel