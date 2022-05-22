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    • Güncel
    • 22.05.2022 14:04
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    • 22.05.2022 14:10
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    Eskişehir'de deprem mi oldu son dakika? 22 Mayıs Tepebaşı/ Eskişehir yakınında deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER!

    Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri ile güncelleniyor. Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük çaplı depremler anlık olarak son depremler listesine yansıyor. 22 Mayıs günü meydana gelen deprem ve sarsıntılar araştırılıyor. Peki, Eskişehir'de deprem mi oldu son dakika? Tepebaşı/ Eskişehir yakınında deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER!

    takvim.com.tr
    Eskişehir’de deprem mi oldu son dakika?

    SON DAKİKA: Az önce Eskişehir'de deprem oldu. Türkiye'de meydana gelen büyük ve küçük çaplı depremler anlık olarak son depremler listesine yansıyor. Peki, Eskişehir'de deprem mi oldu son dakika? 22 Mayıs Tepebaşı/ Eskişehir yakınında deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER!

    DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 22 Mayıs Pazar günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 22 Mayıs Pazar günü meydana gelen depremler...

    AFAD ŞİDDETİNİ AÇIKLADI!

    22 MAYIS KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.05.22 13:16:13 37.2215 32.9302 10.0 -.- 1.6 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
    2022.05.22 13:02:49 42.5440 43.4053 7.3 -.- 2.7 -.- GURCISTAN İlksel
    2022.05.22 12:47:34 37.3248 30.5162 5.0 -.- 1.8 -.- UGURLU-BUCAK (BURDUR) İlksel
    2022.05.22 12:45:40 38.1910 30.9203 5.4 -.- 1.8 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
    2022.05.22 12:38:43 41.1245 28.9713 0.0 -.- 1.0 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
    2022.05.22 12:28:44 39.1493 27.6578 0.0 -.- 1.2 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel


        2022.05.22 10:52:51 40.0317 27.0395 3.6 -.- 1.0 -.- CAN (CANAKKALE) İlksel
        2022.05.22 10:51:29 40.7090 30.3248 0.0 -.- 1.3 -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
        2022.05.22 10:36:46 38.9148 43.5487 20.5 -.- 2.2 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
        2022.05.22 10:22:35 34.0917 25.8060 15.1 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
        2022.05.22 10:12:48 40.5765 27.7413 11.8 -.- 1.5 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
        2022.05.22 09:43:28 38.9553 26.2990 10.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.05.22 08:45:34 39.0438 37.3503 0.0 -.- 2.1 -.- SEKERPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
        2022.05.22 08:04:33 35.8858 30.3835 7.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel


        2022.05.22 07:05:12 37.1807 29.5348 8.7 -.- 1.7 -.- YUSUFCA-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
        2022.05.22 05:58:49 39.9677 23.4532 12.3 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
        2022.05.22 05:44:57 37.8390 29.2368 12.8 -.- 1.3 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
        2022.05.22 05:30:46 40.4285 30.0985 8.0 -.- 1.1 -.- BAYAT-GEYVE (SAKARYA) İlksel
        2022.05.22 05:28:01 40.4242 30.1108 3.3 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GEYVE (SAKARYA) İlksel
        2022.05.22 04:31:44 34.9765 33.8373 50.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.05.22 04:18:24 39.6747 26.3533 12.2 -.- 1.7 -.- CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
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        Haberler Güncel Eskişehir'de deprem mi oldu son dakika? 22 Mayıs Tepebaşı/ Eskişehir yakınında deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER!
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