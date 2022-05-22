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    • 22.05.2022 22:39
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    Son dakika: 22 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu

    Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.

    BEKLENEN GÜN GELDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" dedi.

    22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: 22 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu
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