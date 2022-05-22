İzmir’de pastadan Atatürk heykeli yapıldı

Pasta ve çikolatalar, usta ellerin emekleriyle heykellere dönüştürüldü. Festivalde en dikkat çekici eser ise Mustafa Kemal Atatürk'ün pastadan heykeli oldu.
YENİLEBİLRİ HEYKEL
Atatürk'ün pastadam heykelinin yapılmasına ilk kez rastlayan ziyaretçiler, pastaya yoğun ilgi gösterdi. Bazı çocuklar pasta ve çikolatadan heykelleri oyuncak sandı, yetişkinler de eserlerin yenilebilir olduğunu anlamakta güçlük çekti.
EN İYİ PASTANIN SAHİBİ ÖDÜLLENDİRİLECEK
Farklı konseptlerde yapılan pastalar, Türkiye geneli ve yurt dışından pastacıların katıldığı uluslararası pasta yarışması ile görücüye de çıktı. En iyi pastalara ise ödül verilecek.