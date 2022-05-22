Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.05.2022 19:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2022 19:11
    ABONE OL

    İzmir'de pastadan Atatürk heykeli yapıldı

    Pasta ve Çikolata Festivali'nde ustaların ellerinden çıkan pastadan Atatürk heykelini İzmirliler çok beğendi. Bazı çocuklar pasta ve çikolatadan heykelleri oyuncak sandı, yetişkinler de eserlerin yenilebilir olduğunu anlamakta güçlük çekti.

    İzmir’de pastadan Atatürk heykeli yapıldı

    Pasta ve çikolatalar, usta ellerin emekleriyle heykellere dönüştürüldü. Festivalde en dikkat çekici eser ise Mustafa Kemal Atatürk'ün pastadan heykeli oldu.

    YENİLEBİLRİ HEYKEL

    Atatürk'ün pastadam heykelinin yapılmasına ilk kez rastlayan ziyaretçiler, pastaya yoğun ilgi gösterdi. Bazı çocuklar pasta ve çikolatadan heykelleri oyuncak sandı, yetişkinler de eserlerin yenilebilir olduğunu anlamakta güçlük çekti.

    EN İYİ PASTANIN SAHİBİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

    Farklı konseptlerde yapılan pastalar, Türkiye geneli ve yurt dışından pastacıların katıldığı uluslararası pasta yarışması ile görücüye de çıktı. En iyi pastalara ise ödül verilecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Blinken’a ders niteliğinde hareket
    Haberler Güncel İzmir'de pastadan Atatürk heykeli yapıldı
        SON DAKİKA