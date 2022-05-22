İzmir’de pastadan Atatürk heykeli yapıldı

EN İYİ PASTANIN SAHİBİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

Farklı konseptlerde yapılan pastalar, Türkiye geneli ve yurt dışından pastacıların katıldığı uluslararası pasta yarışması ile görücüye de çıktı. En iyi pastalara ise ödül verilecek.