Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Sözde Mahmur sorumlusu Ahmed Rubar etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde yaptığı nokta harekatı ile başarılı bir operasyona daha imza attı.

İstihbarat birimlerinin uzun süreden beridir takip ettiği Mahmur sözde genel sorumlusu PKK'lı terörist Ahmed Rubar SİHA tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün 41 kişiden oluşan sözde yönetim kadrosunda da yer alan terörist Rubar'ın 31 yıldır örgüt içerinde faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

MSB'DEN YENİ AÇIKLAMA

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe-Kaplan bölgesinde Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde, Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.