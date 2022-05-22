AK Parti sahaya indi

Erdoğan; AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın konuşmasının ardından stadyumda yürüdü ve gençleri selamladı. Bu sırada fener gösterisi yapıldı. Şölende; Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç konser verdi. Şölende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini anlatan rap şarkı okundu.



Rap şarkıda şöyle ifadeler yer aldı:

Piyale,

okudu bi çocuk bi çare.

Muhtıra darbeye ne çare,

sokağa çıkamam

kapıyı çalıyorum aç anne.

Mahalle,

maçında çocuklar top oynar,

bi golüm var.

Vatanım için en azından.

Selametimiz için hazırlan.

İnançla,

yürüyeceğiz yolları kıvançla,

aşacağız dağları vur ustam.

Çiçekler açacak yeniden,

tilkinin olacak bu mağara!

Karanlık sokağa dolacak ışık biziz.

Gençliğe inanıp izle bizi.

Ne iş ha! benim inancıma uzattın dilini.

Yaşarım dinimi, söylerim türkümü

Türk'üm, Laz'ım, Çerkez'im, Kürt'üm unutmam özümü. Her şeyim; gözümün bebeği, servetim vatanım. Kardeşim, sokağım,

Bayrağım, onurum.

Libya'da korurum Akdeniz fokunu,

Afrin'de unutmam yar senin kokunu.

Bu gencin yolunda ışık var koş,

Ormana dönüşür koru!

İzle, izle bizi sonuna kadar.

Yollar gidilecek Fizan'a kadar!

****

Gönüller yol oldu buluştuk hoş oldu Umuda koş oğlum yarışı al!

Bu ödül uzaya çıkacak Türk oğlu, Bu çocuk her türlü barışa var.

Erişim var. Dünyaya açılan kapıyım Çok işim var.

Üretip dünyaya karışırım

Yaşım genç omzumda bu vatanı taşırım.

Sürüyorum atımı Mars'a şahlandım Edirne'den Kars'a kadar yedi bölge halkım Palandöken'den Davos'a kay

Ayasofya'ya hayran yar

Kafa tutar dünyaya

Pınarhisar bi saniye müsadenle

Bi şiir var üzerimde

Okurum bunu özgürlüğe

Oku çek yayın üzerine

Kasımpaşa Eminönü yürüdü yolları deli gönül Aşım işim sılada eş yollarda uğrunda bütün ömür

Sımsıcak bir ateş içimi saran, Kaçbucak koştum korkmadan kora, Maşallah tankların önünde duran, Türkiye ben, bir millet, adım Erdoğan!