CHP'li belediyeler DHKP-C'ye oluk oluk para akıttı! Örgüt üyeleri tek tek itiraf etti! Molotof parası bile CHP'den...

TAYAD ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Merkezi için bulundukları para talebinin Hayri İnönü'nün kabul ettiğini, Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Mehrali Seçme ve Erdoğan Yıldız'dan 80 bin lira aldıklarını, sonrasında ise her ayın 15'inde 15 bin lirayı Mahmut Şevket Paşa mahallesi Muhtarı Muharrem G. aracılığıyla zarf içinde belediye tarafından kendilerine gönderildiğini söyledi. Bunların karşılığında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün kendilerinden hem Belediyeye gelmemelerini hem de politika yapma konusunda kendisine engel olunmaması talebinde bulunduğu, Şişli Belediyesi'nden örgüt adına 400 bin lira aldıklarını anlattı.