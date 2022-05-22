CHP'li belediyeler DHKP-C'ye oluk oluk para akıttı! Örgüt üyeleri tek tek itiraf etti! Molotof parası bile CHP'den...

DHKP-C terör örgütünün mali toplantılarında yüklü miktarda alınacak paraların belediyelerden alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. İtirafçı olarak ifade veren örgütün kasası Ceyhun B.'nin etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği ifadesinde 2014 yılından başlayan para akışının detaylarını güvenlik güçleriyle paylaştı. Buna göre, örgütün belediyelerden kaynak sağlamasını kararlaştırıldıktan sonra ilk faaliyetleri 2014 Aralık ayında yapıldı. Ceyhun B. kendisi, Veysel Ş. ve Doğan K. ile birlikte Şişli Belediyesi'ne gittiklerini, Emir Sarıgül ve CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile görüştüler.
TAYAD ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Merkezi için bulundukları para talebinin Hayri İnönü'nün kabul ettiğini, Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Mehrali Seçme ve Erdoğan Yıldız'dan 80 bin lira aldıklarını, sonrasında ise her ayın 15'inde 15 bin lirayı Mahmut Şevket Paşa mahallesi Muhtarı Muharrem G. aracılığıyla zarf içinde belediye tarafından kendilerine gönderildiğini söyledi. Bunların karşılığında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün kendilerinden hem Belediyeye gelmemelerini hem de politika yapma konusunda kendisine engel olunmaması talebinde bulunduğu, Şişli Belediyesi'nden örgüt adına 400 bin lira aldıklarını anlattı.
MALTEPE BELEDİYESİNDE 650 BİN LİRA
2016 yılında Grup Yorum konserinin giderlerini karşılamak için gereken parayı Doğan K. ve Baran Kuzey Y.'nin örgütün açık alan yapılanması Kamu Emekçileri Cephesi içerisinde faaliyet yürüten ve Maltepe Belediyesi'nde o dönemde Sosyal İşler Müdürlüğü yapan Serdar Kızılay'dan temin ettiklerini belirten Ceyhun B., Grup Yorum konser biletleri adı altında Serdar Kızılay'dan 300 bin lirayı teslim aldıklarını kaydetti.