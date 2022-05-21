Kılıçdaroğlu'nun kopyası mitingde görüldü! Açıklaması ile güldürdü





Nusret Gümüşel, "Kimisi o olup olmadığımı soruyor. Bu benzerlikten memnunum. Burada da çok ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. İlgiden kaçıp buraya geldim, burada da size yakalandım. Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. O da benzediğimizi söyledi. Ankara'ya gittim onu görmeye" diye konuştu.

iŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN KOPYASI