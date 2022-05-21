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    • 21.05.2022 19:01
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    Kılıçdaroğlu'nun kopyası mitingde görüldü! Açıklaması ile güldürdü

    CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gelen Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti. Gümüşel mitingde gaza gelerek, "İktidar olacağız" dedi.

    Kılıçdaroğlu’nun kopyası mitingde görüldü!

    CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting için gelenler arasında bulunan emekli Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle ilgi çekti.

    AYNI BAY KEMAL

    Alandakilerin fotoğraf çektirdiği 74 yaşındaki Gümüşel, "Bazen sokakta çevirip akrabası mısın diye soruyorlar" dedi. Ayrıca Gümüşel, "İktidar olacağız" dedi.



    Nusret Gümüşel, "Kimisi o olup olmadığımı soruyor. Bu benzerlikten memnunum. Burada da çok ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. İlgiden kaçıp buraya geldim, burada da size yakalandım. Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. O da benzediğimizi söyledi. Ankara'ya gittim onu görmeye" diye konuştu.

    iŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN KOPYASI
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