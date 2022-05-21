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    Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine veto!

    Başkan Erdoğan, dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği vardı. Dünyaya şu mesajı yolladı: Terör örgütlerinin NATO’ya alınmasına evet diyemeyiz.

    Terör örgütleri NATO’ya giremez

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Çıkışta şu açıklamaları yaptı:
    YPG, PKK'nın farklı doğurduğu bir terör örgütüdür. AB ve ABD bunlara birçok fırsat tanıyor. Almanya, Hollanda, Fransa, Finlandiya'sında terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Ve bu ülkelerin yönetimleri her türlü güvenceyi veriyor.
    Hollanda Başbakanı'yla görüştüm. Yarın İngiltere ve Finlandiya ile görüşeceğiz. Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir. Bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz
    AB üyesi ülkelerin birçoğu bırakın bu terör örgütlerini kabul etmeyi kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyor, yer veriyor, silah, mühimmat temini yapıyor. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz.



    AVRUPA'DA PANİK VAR
    Başkan Erdoğan'ın NATO resti, Avrupa'yı sarstı. Hollanda Başbakanı Rutte ile İngiltere Başbakanı Johnson, dün Erdoğan'ı aradı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ele alındı.

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