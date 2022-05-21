Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine veto!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Çıkışta şu açıklamaları yaptı:

YPG, PKK'nın farklı doğurduğu bir terör örgütüdür. AB ve ABD bunlara birçok fırsat tanıyor. Almanya, Hollanda, Fransa, Finlandiya'sında terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Ve bu ülkelerin yönetimleri her türlü güvenceyi veriyor.

Hollanda Başbakanı'yla görüştüm. Yarın İngiltere ve Finlandiya ile görüşeceğiz. Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir. Bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz

AB üyesi ülkelerin birçoğu bırakın bu terör örgütlerini kabul etmeyi kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyor, yer veriyor, silah, mühimmat temini yapıyor. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz.