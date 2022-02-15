Temel atmama töreniyle şov yapan Ekrem İmamoğlu Haliç'i eski günlerine döndürdü! İBB tesislerinden Haliç'e pis su aktı





"YAZIN ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Atakan Uzun, "Eskiden su daha berraktı, şimdi suyun üzerinde kirlilik tabakası bulunuyor. Bildiğim kadarıyla filtreleri kaldırdılar, bu nedenle kötü kokuyor. Arkadaşlarımla daha öncede bu konuyu konuştum, Haliç'in kirliliğinden dolayı çok rahatsız oluyoruz. Şuan rüzgar olduğu için pek belli olmuyor ama yazın çok kötü kokuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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