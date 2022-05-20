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    • 20.05.2022 16:58
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    İdlib'den acı haber! Kalp krizi geçiren asker şehit oldu

    İdlib'de görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren sözleşmeli er Atalay Özgüvener şehit oldu. Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

    İdlib’den acı haber! Kalp krizi geçiren asker şehit oldu

    İdlib'de görev yapan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener (21), kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Özgüvener'in ölüm haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti. Özer Özgüvener'in, oğlu Atalay ile vefatından yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi. Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel İdlib'den acı haber! Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
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