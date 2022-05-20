Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü tedavisi...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor.

İlk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Virüs, o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkelerinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.