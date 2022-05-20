Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü tedavisi...

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsünün tedavisi var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Son olarak Avustralya'da görülen maymun çiçeği (monkeypox) hastalığı hızlı yayılma özelliği ile korkutmaya başladı ve vatandaşlar hakkındaki bilgileri öğrenmek korunmak istiyor. İşte detaylar...
MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE VAR MI? HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
Maymun çiçek virüsü (monkeypox), Orta ve Batı Afrika'da tropikal yağmur ormanları yakınındaki köylerde zaman zaman etkili olurken, virüse son günlerde İngiltere, İspanya, Portekiz ve ABD'de rastlandığı açıklandı. Maymun çiçeği vakası Türkiye'de görülmedi.
SON OLARAK AVUSTRALYA'DA GÖRÜLDÜ!
Avrupa'da ve ABD'de yayılan maymun çiçeği virüsünün ilk vakası Avusturalya'nın Victoria eyaletinde de tespit edildi. Eyaletin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kişinin 16 Mayıs'ta Melbourne'e dönmeden önce hafif semptomlar geçirdiği ve tıbbi yardım istediği bildirildi.
Açıklamada hastanın testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği kaydedildi. Ayrıca, New South Wales eyaleti Sağlık Bakanlığı da Avrupa'dan dönen 40'lı yaşlardaki bir kişinin söz konusu virüs ile uyumlu semptomlar nedeniyle evde izole edildiğini bildirdi.