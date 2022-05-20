Lüks yatla firar! 19 FETÖ'cü İtalya'ya kaçarken yolda kaldı Yunanistan'a sığındı

Türkiye'den İtalya'ya giden lüks bir yatta 19 FETÖ'cü yakalandı. Yatın içerisinde 4 ailenin bulunduğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelisi eski askerler ve iş adamlarının olduğu aktarıldı. Türkiye konuyu yakından takip ediyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin ayrıntıları anlattı.

Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı

Bodrum'dan hareket eden lüks bir yat Yunanistan'da hava muhalefeti nedeniyle seyre devam edemeyerek yardım çağrısında bulundu. Yat içerisinde İtalya'ya gitmek istediklerini söyleyen kişilerin 4 aileden oluştuğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelileri ve iş adamlarının olduğu belirlendi.

Sorguları devam eden şahıslar Yunanistan'dan sığınma talebinde bulundu. Ayrıntılar Türk makamlarınca da yakından takip ediliyor.