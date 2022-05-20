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    • 20.05.2022 16:39
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    Lüks yatla firar! 19 FETÖ'cü İtalya'ya kaçarken yolda kaldı Yunanistan'a sığındı

    Son dakika haberine göre Türkiye'den İtalya'ya giden bir lüks yatın içerisinden 19 FETÖ'cü çıktı. Hava muhalefeti nedeniyle yola devam edemeyen yatta olan kişiler Yunanistan'a sığında talebinde bulundu.

    Lüks yatla İtalya’ya kaçan 19 FETÖ’cü yolda kaldı

    Türkiye'den İtalya'ya giden lüks bir yatta 19 FETÖ'cü yakalandı. Yatın içerisinde 4 ailenin bulunduğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelisi eski askerler ve iş adamlarının olduğu aktarıldı. Türkiye konuyu yakından takip ediyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin ayrıntıları anlattı.

    Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı

    Bodrum'dan hareket eden lüks bir yat Yunanistan'da hava muhalefeti nedeniyle seyre devam edemeyerek yardım çağrısında bulundu. Yat içerisinde İtalya'ya gitmek istediklerini söyleyen kişilerin 4 aileden oluştuğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelileri ve iş adamlarının olduğu belirlendi.

    Sorguları devam eden şahıslar Yunanistan'dan sığınma talebinde bulundu. Ayrıntılar Türk makamlarınca da yakından takip ediliyor.

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel Lüks yatla firar! 19 FETÖ'cü İtalya'ya kaçarken yolda kaldı Yunanistan'a sığındı
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