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    • 18.05.2022 19:51
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    Son dakika: SİHA'lar avladı! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.

    Gara bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, SİHA'larımızı kalleş avına çıktı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Söz konusu açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

    İşte MSB'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı o paylaşım;

    Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

    Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu.



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    Haberler Güncel Son dakika: SİHA'lar avladı! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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