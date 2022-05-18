Son dakika: SİHA'lar avladı! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, SİHA'larımızı kalleş avına çıktı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Söz konusu açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.



İşte MSB'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı o paylaşım;



Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu.



Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu.#MSB pic.twitter.com/iGE4GicAoa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2022