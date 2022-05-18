Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle buluşacak: Tarih belli oldu

Partilerinin, kurulduğu günden bu yana 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlediğini aktaran İnan, gençlik şölenlerine 2014'ten beri çeşitli nedenlerle ara verdiklerini söyledi.

İnan, bu yıl Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla bu geleneğe yeniden başladıklarını, bu kapsamda 21 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın teveccühleriyle "Adana Gençlik Şöleni" programını yapacaklarını dile getirdi.

Adana'da son zamanlardaki en kapsamlı gençlik etkinliğini gerçekleştirmek için 1,5 ay önce hazırlıklara başladıklarını belirten İnan, "İnşallah cumartesi günü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları, Adana'nın ev sahipliğinde muhteşem bir şölene imza atacaklar." diye konuştu.